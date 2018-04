Toyota werkt aan spannende Prius

Door: BV

Toyota gebruikt de Prius bodemplaat en aandrijflijn reeds voor twee modellen. In thuisland Japan en in de VS prijkt sinds kort een sedan in het uitsluitend-hybride-gamma van de autobouwer. In het eerste geval als Toyota Sai, in het tweede onder Lexus-vlag als HS 250h. Het enige verschil is dat de elektrische centrale gekoppeld wordt aan een 2,4l benzinemotor in plaats van een 1.8.

Maar de gemoederen in het hybride-autolandschap raken meer en meer verhit. Honda heeft met z'n Insight al een stevige Prius-concurrent gebaard en het heeft voor z'n nieuwe CR-Z ook hybride techniek gekozen. Dat pittig ogende karretje wordt wellicht de eerste betaalbare sportieveling die zowel ontploffings- als elektrische kracht aan boord heeft. En Toyota is niet van plan rivaal Honda een vrijgeleide te geven. Daarom werkt het nu ook aan een coupé op basis van de Prius. Het is nog onduidelijk wanneer die klaar moet zijn. Omdat aan de structuur niets gewijzigd wordt, kan dat snel gaan. Wordt vervolgd...