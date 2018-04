Tata: ook andere merken mogen Nano bouwen

Door: BV

Met een vanaf-prijs van omgerekend niet eens € 2.000 is Tata's Nano met voorsprong de goedkoopste auto ter wereld. En in thuisland India loopt het er dan ook storm voor.

Maar er is een probleem. Sinds de marktintroductie in juli, heeft Tata er niet meer dan 7.500 kunnen leveren. Tot een geheel nieuwe fabriek met een jaarcapaciteit van 250.000 stuks in maart van volgend jaar operationeel is, kan het merk lang niet aan de vraag voldoen. En dat is dan nog alleen binnen India. De kansen dat Tata erbuiten snel voldoende productiecapaciteit voor de Nano vindt, zijn zo goed als onbestaande.

De Indiërs denken er dan maar aan de Nanos onder licentie te laten bouwen, met of zonder Tata als merknaam. Andere autoconstructeur kunnen ze dan op hun locale markt aan de man brengen, en binnen India zou het zelfs kunnen dat plaatselijke ondernemers het model gaan produceren. Dat heeft Tata aan persbureau Reuters laten weten. Namen vallen er niet. In Europa is het evenwel een publiek geheim dat Fiat al te graag met Tata onder één hoedje zou spelen.