LA Autoshow designwedstrijd 2009

Door: BV

Elk jaar vraagt de organisatie van de Los Angeles Autoshow de constructeurs deel te nemen in een designwedstrijd. En omdat de ontwerpen alleen op papier hoeven te bestaan, gaan nogal wat autobouwers daar op in. Het is goedkoop, en het geeft de mogelijkheid om zonder technische beperkingen te fantaseren over de mogelijkheden. Afgelopen jaar was het thema "Motorsport in 2025" en won Mazda. Voor de editie 2009 vroeg de organisatie de constructeurs om de jongerenauto van 2030. Een auto dus voor een generatie 16 tot 23-jarigen die nooit een wereld zonder GSM's, computergames, online communities (zoals onze Facebook) of webcams gekend hebben. Alvast zes autobouwers namen deel.

Audi laat zich elk jaar weer tot deelname verleiden. Ditmaal stelt het de eSpira en eOra voor. Die worden door hersengolven en de kleinste lichaamsbewegingen gestuurd. GM bedacht de Car Hero. Jawel, die maakt van autorijden een computergame, zoals in het gekende Guitar Hero en DJ Hero. Honda bedacht de Helix. Die kan van vorm veranderen en maakt daarvoor zowaar gebruik van het DNA van z'n bestuurder.

Mazda stelt de klanten van de Souga in staat om voor minder dan $ 2.000 zelf een auto te ontwerpen. Daar bovenop komt dan nog wel een abonnementsprijs waarin ook de elektriciteitskost (voor de aandrijving) is inbegrepen. Nissan bedacht GRID, een auto die op elektrisch geladen circuits kan rijden en uitzonderlijk ook daarnaast kan dienen voor individueel transport. Toyota tenslotte is niet al te optimistisch. Dat merk stelt dat de jongeren van de toekomst het quasi zonder inkomen zullen moeten stellen en daarom beroep moeten doen op massatransport. De Link geeft ze daarin gelukkig wel de ultieme flexibiliteit.