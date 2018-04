Bugatti Galibier in beeld

Door: BV

De eerste details van de meer dan € 1 miljoen kostende vierdeurs Bugatti hebben we al achter de kiezen, maar meer is beter. En nu de meest exclusieve VW-dochter extra beelden heeft vrijgegeven, willen we u die niet onthouden.

De überluxe vierdeurs zal er nog minstens drie jaar over doen om te rijpen tot serieproductie. Welke stijlkenmerken in die tijd nog vervagen of wijzigen, is nog onduidelijk. Bugatti doet er alvast alles aan om zo dicht mogelijk bij dit showexemplaar te blijven. De Fransen zijn ook duidelijk; de Galibier moet riant plaats bieden aan vier inzittenden in individuele kuipzetels, en er komt ruimte voor bagage, maar het design primeert. Niemand in dit segment laat immers een auto staan omdat de kofferinhoud te klein is. En de vouwlijn die van voor tot achter over de auto loopt en een rechtstreekse verwijzing is naar de Type 57 Atlantic, blijft.

Bugatti heeft intussen ook nog een paar technisch details gelost. De 8.0l W16-motor onder de kap is dezelfde als de Veyron, maar deze Galibier moet het wellicht stellen met twee in plaats van vier turbo's. En een 8-traps-automaat is voorzien, eerder dan de 7-traps DSG van de Veyron. Geen nood, de vierwielaangedreven sedan wordt zonder twijfel de krachtigste en snelste in zijn soort. Voor minder gaat Bugatti niet.