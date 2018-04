Officieel: Chevrolets nieuwe mini heet Spark

Door: BV

Dit najaar lanceert Chevrolet een opvolger voor de succesvolle Matiz. Van dat kleintje dat nog stamt uit het Daewoo-tijdperk zijn alleen in Europa al meer dan 1,4 miljoen stuks verkocht.

Het prototype (de tweede, uit een reeks van drie) werd nog voorgesteld als Beat, maar de productieversie wordt definitief Spark gedoopt. Dat heeft Chevy zopas bekendgemaakt. Een type-aanduiding die door Chevrolet al gebruikt wordt in Centraal- en Oost-Europese landen en voortaan voor gans Europa zal gelden. En het bedrijf wil diezelfde naam in de toekomst ook in de VS en Azië gaan gebruiken. Wat belangrijker is, is dat Chevrolet een laag verbruik, evenredig lage CO2-uitstoot en veel waar voor je geld wil blijven bieden. De Matiz is al jaren de goedkoopste vijfdeurs op de Belgische markt.