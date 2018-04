Maybach Zeppelin speelt buiten

Door: BV

Maybach bouwt maximaal 100 stuks van de Zeppelin. En wie hem wil, kan zelf kiezen of het een versie met normale wielbasis (5,7m) of lange wielbasis (6,2m) moet zijn. In het eerste geval kost de speciale uitgave € 406.000 in het tweede geval is die voor € 473.600 van u. In beide gevallen wordt de hyperexclusieve limousine aangedreven door een V12 biturbo van 640pk en 1.000Nm.

We mochten het specifieke koetswerk van de Zeppelin met twee tinten, een specifieke grille, verticaal opgedeelde uitlaten, 20-duims verchroomde velgen en donkere achterlichten, al bewonderen op studiofoto's. Daar voegt het merk nu nog enkele buitenbeelden aan toe, geschoten in de natuurlijke biotoop van de limousine. Die heeft voor de volledigheid ook een interieur in beige leder, zwarte sierstiksels, zilveren champagneglazen en sierlijsten in zwarte pianolak.