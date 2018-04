Hyundai gaat voor directe benzine-injectie

Door: BV

Natuurlijk hebben de dieselmotoren van Hyundai reeds geruime tijd directebrandstofinjectie. Maar de benzinemotoren doen het tot op heden zonder. Tot nu, want in de zoektocht naar meer vermogen, meer rendement en een schonere verbranding, is ook Hyundai uitgekomen bij de direct ingespoten benzinemotor. De eerste telg, een 2,4l viercilindercentrale begint z'n carrière halverwege volgend jaar in de neus van de fonkelnieuwe Amerikaanse Hyundai Sonata. Een model dat ook bij ons in de catalogus komt als i40, maar eerst nog wordt aangepast aan de Europese goesting. Het is daarom niet eens zeker dat de 2,4l bij ons wel op de planning staat.

De vierpitter wordt meteen ook getrakteerd op een variabele lichting van zowel de in- als de uitlaatkleppen (DCVVT). De combinatie van beide technologieën levert een vermogen van 211pk en 250Nm trekkracht op. Niet meteen een specifiek vermogen (pk/liter) waar we wild van worden, maar het is voldoende om de zescilinder overbodig te maken. De Amerikanen moeten het dus voor het eerst stellen zonder V6 in de Sonata.