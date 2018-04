Volvo van Zurich naar Goteborg op één tank

Door: BV

De vloedgolf aan CO2-vriendelijke en zuinige eco-modellen gaat gepaard met een minstens even grote hoeveelheid zuinigheidsmarathons. En Volvo kon zich uiteraard ook niet onbetuigd laten. Lezers van de Zwitserse krant Blick reden van Zürich naar Göteborg met een V50 DRIVe op één enkele tank brandstof. De afstand tussen beide steden bedraagt 1.535km en de drie deelnemende teams verstookten gemiddeld niet meer dan 3,2l/100km. Dat komt overeen met een CO2-uitstoot van 83gr/km.

Het officiële verbruikscijfer van de S40 en V50 DRIVe ligt 20% hoger. Niet dat de verbruiksdaling geen concessies vergde. Het team deed drie dagen over de afstand en reed er in het totaal 24 uur over.