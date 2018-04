MG terug naar Europa met MG 6

Door: BV

In april heeft SAIC, dat het failliete Engelse automerk MG opkocht, de MG 6 als concept car voorgesteld. Inmiddels is het model productierijp. Onderhuids heeft de vierdeurs met coupé-allures nog steeds heel wat gemeen met de Rover 75, maar de 4,65m lange, 1,82m brede en 1,47m hoge vijfzitter is niettemin de eerste in China ontwikkelde MG. Onder de kap vinden we de 1.8l viercilinder kappa-motoren die ook nog uit het Britse tijdperk van de autobouwer stammen. Er komt een atmosferische versie met 130pk en 170Nm trekkracht en een geblazen variant die 160pk en 220Nm levert. In China wordt de auto volgend jaar al leverbaar.

De nieuwe Chinese eigenaars van MG/Rover hebben eerder al eens geprobeerd de productie van de MG TF in Engeland opnieuw op te starten. Zonder succes. Met deze MG 6 willen ze nog eens proberen, het product voldoet immers ook aan de Europese en Amerikaanse normen. SAIC denkt dat de auto nog in 2010 uit de MG-fabriek in Longbridge rolt. Maar SAIC is al vaker te optimistisch gebleken...