Facelift VW Tiguan al in China

Door: BV

Volkswagen werkt aan een opfrisbeurt voor z'n kleinste SUV, de Tiguan. Een vroege opfrisbeurt, want het model is pas eind 2007 aan de programma toegevoegd. Maar de Duitsers willen Walter da Silva's nieuwe smoelwerk, dat op de Golf VI en Scirocco zo goed in de smaak valt, zo vlug mogelijk in het ganse gamma terugzien. Gecamoufleerde exemplaren zijn al gespot, maar terwijl we in Europa nog wachten op bevestiging, is de opgefriste Tiguan al los op de Chinese markt.

De aanpassingen omvatten niet alleen nieuwe lichten, bumperschilden en een aangepaste grille. Aan de binnenzijde monteert VW voortaan de boordplank van de jongste Golf en onder de kap zullen dieselrijders kunnen opteren voor de nieuwe 110pk sterke common-rail-dieselmotor. Die wordt zuiniger en CO2-vriendelijker dan de huidige instapper, al verwachten we dat een optimalisering van de aandrijflijn de CO2-uitstoot van alle versies enkele procenten zal terugdringen.