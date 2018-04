Mazda bouwt elektrische 2

Door: BV

Mazda heeft een RX-8 met wankelmotor die waterstof lust, maar voor meer alternatieve aandrijfmethoden moet je bij de autobouwer (nog) niet zijn. Er zijn plannen voor hybrides en nu wagen de Japanners zich voor het eerst ook aan geheel elektrische auto's.

In samenwerking met de Japanse stad Tsukuba en batterijenfabrikant Itochu zullen drie Mazda 2's (die in Japan Demio heten) omgebouwd worden tot geheel elektrische voertuigen. De auto's zullen aan het stopcontact opgeladen worden. Mazda wil er niet alleen elektrische aandrijflijnen mee testen, maar ook bekijken op welke manier de batterijen presteren en hoe de gebruikte accu's achteraf milieuvriendelijke verwerkt kunnen worden. In maart moeten de e-Mazda's de baan op.