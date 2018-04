België niet klaar voor Nissan Leaf

Door: BV

Nissan is de eerste autoconstructeur die tegen een behoorlijk volume (65.000 stuks op jaarbasis) geheel elektrische auto's zal bouwen. Eind volgend jaar moet de Leaf, een vijfdeurs met plaats voor 5 inzittenden, ook in Europa te koop zijn. Nissan Europa heeft uitgedacht in welke landen het model eerst op de markt komt. België is daar niet bij. Sterker nog, ons land bengelt helemaal onderaan de lijst.

De Japanners maken zich sterk dat de Leaf de prijs krijgt van een normale vijfdeurs met plaats voor vijf inzittenden. Een prijsvork geeft de constructeur nog steeds niet, en door de vage omschrijving lijkt alles tussen € 15.000 en € 25.000 een optie. Wat Nissan zich intussen wel laat ontvallen, is dat het daarvoor rekent op aanmoedigingsprogramma's van locale overheden. De Leaf kost dus met andere woorden flink méér. Overheidskorting op de factuur en een aantrekkelijke fiscaliteit maken de auto betaalbaar. Een aanmoedigings- en investeringsprogramma voor publieke laadpunten zorgt ervoor dat de infrastructuur wordt aangepast. De meeste Europese landen hebben hun plan al klaar, België niet. Een CO2-gebaseerd taxatiesysteem hebben we wel, de mogelijkheid om emissieloze elektrische auto's te commercialiseren niet. Daarom houdt Nissan de Leaf in ons land nog achter de hand. "Het product wordt onbruikbaar door de afwezigheid van laadpunten en te duur omdat het gebruik van elektrische auto's niet gestimuleerd wordt", klinkt het.

De Nissan Leaf wordt aangedreven door een 109pk en 280Nm sterke elektromotor. Een lithium-ion batterijenset zorgt voor een autonomie van 160km en een top van 140km/u. Met een conventionele huisstekker duurt een complete laadbeurt 8u. In snellaadmodus kan 80% van de capaciteit op 30 minuten worden bijgevuld. Of 10 minuten voor 50 extra kilometers...