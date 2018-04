Belgische automarkt stijgt in november

Door: BV

Afgelopen maand werden in België 35.136 nieuwe personenwagens in het verkeer gebracht. Dat betekent dat het aantal voor november 2009 dat voor dezelfde maand in 2008 met liefst 15,7% overschrijdt, al dient gezegd dat de crisis eind vorig jaar al duidelijk voelbaar was. Toch daalt daardoor de achterstand van de voorbij 11 maanden tot 12,5% in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Vakorganisatie Febiac gaat ervan uit dat de automarkt aan een sterke eindsprint begonnen is. Renault weet daar alvast goed van te profiteren. Dat wist afgelopen maand 4.246 nieuwe auto's te laten registreren. VW staat op 2 met 3.385 stuks, Peugeot op 3 met 3.246 eenheden, Citroën op 4 met 2.863 auto's en Ford sluit met 2.808 voertuigen de top 5 af.

De sterke cijfers op de markt van personenwagens vinden we niet terug bij de andere voertuigtypes. De bestelwagens dalen met 16,7%; de distributietrucks tot 16 ton met 19,8% en de zware vrachtwagens en trekkers zelfs met 44,9%! Ook de motormarkt verzwakt: -21% voor de voorbije maand dat is veel minder goed dan de cijfers over de voorbije 11 maanden die 7,9% lager liggen dan in 2008.