VW Up Lite is zuinigheidskampioen

Door: BV

Volkswagen werkt koortsachtig aan de productieversie van een complete productreeks die Up! zal heten. We hebben daar al een hele rits studiemodellen van achter de kiezen. Die waren evenwel steeds voorzien van achterwielaandrijving en hadden de motor boven de achteras - zoals bij de smart. Maar VW heeft beslist de Up! een meer conventionele structuur te geven. Met voorwielaandrijving en een motor voorin. Deze Up Lite, die debuteert op het Autosalon van Los Angeles, is de eerste Up-studie die aan die opstelling voldoet.

De Up Lite is een 3,84m lange, 1,40m hoge en 1,60m lange vierzitter met plaats genoeg voor vier inzittenden en 217l bagage. De achterbank kan plat om tot 847l laadvolume vrij te maken. Het koetswerk van de Up bestaat uit grotendeels uit aluminium en zelfs koolstofvezel om zo veel mogelijk gewicht te besparen. En de koets is bijzonder aërodynamisch. De buitenspiegels zijn daartoe vervangen door camera's en de grille van de auto opent en sluit zich afhankelijk van de koelluchthonger van de aandrijving. Met gesloten grille heeft de Up Lite een Cx van amper 0,24. En de auto weegt niet meer dan 695kg.

De aandrijflijn van de Up Lite combineert een fonkelnieuwe tweecilinder common-rail dieselmotor met een slagvolume van 0,8 liter met een elektromotor die 10kW levert. Die laatste kan de kleine Volkswagen ook autonoom voortbewegen, maar slechts over korte afstanden en bij beperkte snelheden. Als de dieselmotor draait heeft de bestuurder een totaal van 65pk ter beschikking. Het elektrische aggregaat krijgt dan een ondersteunende functie en springt bij wanneer het gaspedaal diep wordt geduwd. De lithium-ion batterijenset slaat vertragingsenergie op. Een DSG-automaat met 7 versnellingen moet ervoor zorgen dat de motor altijd op een zo gunstig (lees: zuinig) mogelijk toerental kan draaien.

De prestaties van de Up Lite zijn verre van beschamend. De VW rept zich in 12,5 tellen naar 100km/u en is tot een top van 160km/u in staat. Echt uitblinken doet de Up Lite evenwel in zuinigheid. Het verbruik over de gemengde cyclus bedraagt slechts 2,44l. De tank is slechts 20l groot, maar volgens het bedrijf uit Wolfsburg raak je daarmee probleemloos 800km ver.