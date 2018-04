Beelden compacte Mitsubishi SUV

Door: BV

Begin volgend jaar krijgt de grote Outlander een haaiensmoel en komt Mitsubishi met een klein broertje voor z'n SUV op de markt. Die zal spelen in het populaire nieuwe segment van de compacte crossovers, waarin hij de strijd met de nog steeds zeer populaire Nissan Qashqai mag aanbinden. In Japan zijn de eerste fotos en gegevens van het model gelekt. Daar heet het nieuwe product RVR, maar in onze contreien wordt dat wellicht een volledige naam, hoewel die nog niet bekend is.

De basis voor de RVR is de cX concept van twee jaar geleden. En ja hoor, ook deze nieuweling heeft een haaiensmoel. Het platform van de RVR is hetzelfde als dat van de Lancer en de Outlander. De RVR heeft gewoon minder koets in de overbouw zitten en strandt daardoor op een lengte van 4,3m. Onder de kap komt alvast een 1.8l benzinemotor, want die krijgen ze in Japan ook en daar is het product al vanaf februari te koop. Europa zonder diesel binnenvallen gaat niet, maar het is nog onduidelijk welk aggregaat Mitsubishi kiest. Het heeft een eigen 1.8l in ontwikkeling en daar zetten we ons geld op, maar ook VW's 2.0 TDI past in de structuur. Hetzelfde geldt voor de 2.2 van Citroën/Peugeot (beiden zijn immers verkrijgbaar in de Outlander) maar dat is wellicht te hoog gemikt. De Europese première volgt in maart, op het Salon van Genève.