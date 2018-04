Ferrari P540 Superfast Aperta wordt uniek

Door: BV

Eigenlijk was Ferrari het beu dat exclusieve koetswerkbouwers flink geld verdienden aan exclusieve modellen voor vermogende klanten. Daarom riep het bedrijf zelf z'n Portfolio-programma in het leven. De eerste op maat gemaakte creatie van het merk is al een feit, deze Ferrari P540 Superfast Aperta is de tweede. Hij is besteld door de Amerikaan Edward Walson die hem betaald met geld dat z'n vader binnenrijfde voor het uitvinden van kabeltelevisie.

Walson had z'n zinnen gezet op de unieke Ferrari door de film Histoires Extraordinaires uit 1968 (wellicht op een Amerikaans kabeltvstation). Daarin figureert een Fantuzzi Ferrari. Dat uitzonderlijke exemplaar diende ter inspiratie voor het wel zeer wulpse lijnenspel van deze Superfast Aperta. Het unieke exemplaar is enkele centimeter langer en lager dan de 599 waarop hij gebaseerd is, maar weegt amper 20kg meer dan de standaardversie. Ferrari geeft zich daarom een pluim voor het intensieve gebruik van lichtgewicht carbon.