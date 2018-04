Ford krijgt Focus RS niet aangesleept

Door: BV

Al 38 jaar bestaat het RS-label en al net zo lang staat het symbool voor de pittigste Fords. Van de jongste Focus verscheen er eind vorig jaar weer een RS. Die is gebaseerd op de ST, maar wordt aangedreven voor een 305pk sterke 2,5l turbomotor die de voorwielaandrijver (nu wel bijgestaan door een differentieel) in amper 5,9 tellen naar 100km/u sleurt. Dat vermogen komt aan een prijs van € 32.900 en wordt daar bovenop door vadertje staat nog met een flinke aanslag beloond.

Daaruit kan je afleiden dat de Focus RS, ook al in lijn met de traditie, geen spek voor ieders bek is. Ford België had dan ook gemikt op een afzet van 75 stuks. En het heeft zich daarbij duidelijk misrekend. De invoerder heeft inmiddels meer dan 700 bestellingen op zak. Haast een tienvoud van oorspronkelijke projecties. De klant kan wel op z'n twee oren slapen. België heeft in tegenstelling tot veel landen geen limieten voor het aantal Focus RS die geleverd zullen worden, al geeft de Europese directie van Ford wel aan dat het productiecijfer voor de snelle Focus niet eindeloos is. Het bedrijf moet immers z'n CO2-quota in de gaten houden. Gelukkig gaan ook de milieuvriendelijke Fiesta en Focus Econetic als zoete broodjes over de toonbank.