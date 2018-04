Toch nog nut voor afgevoerde Honda NSX-opvolger

Door: BV

Honda was met een opvolger voor de NSX zo ver gevorderd dat de Japanse overheid de plannen voor het productie-exemplaar al homologeerde en de autobouwer met prototypes rondreed. De crisis heeft roet in het eten gestrooid en de NSX is gesneuveld in Honda's besparingsdrang. Maar nu heeft het bedrijf toch nog nut gevonden voor het chassis en de motor. Beiden worden immers gebruikt voor deze HSV-10 GT. Die komt in Japan uit in het SuperGT-kampioenschap. Honda kan het model inschrijven dankzij een achterpoortje in de regelgeving.

Het chassis is identiek aan dat van de doodgeboren NSX-opvolger. De motor is een 3,4l grote V10 die meer dan 500 paarden aan de teugels houdt.