Honda NSX is dood, lang leve de NSX

Door: BV

Honda is al sinds 2006 aan het plagen voor de volgende NSX-generatie. De Japanse supersportwagen van het merk werd in 2005 uitgezwaaid, maar zou in 2010 een opvolger krijgen. Een tweezitter met middenmotor, maar niet langer een V6, maar een pittige V10. Kwestie van de banden met de F1 nog eens te benadrukken. Dat Formule 1-avontuur ziet Honda door de economische crisis niet langer zitten. En ook aan de NSX wordt niet langer gewerkt. Die is van de lijst geschrapt, maar de kans is groot dat we hem alsnog te zien krijgen. De Japanners waren immers van plan voor het model een concept car te tonen op de Detroit Motorshow. En omdat de beslissing om de ontwikkeling van de NSX stop te zetten pas onlangs viel, is die concept uiteraard al klaar. Het Japanse merk overweegt daarom ernstig die alsnog in het voetlicht te rijden. Als stijlstudie en niet als prototype... tenzij de economie snel weer aanwakkert uiteraard.