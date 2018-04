Cadillac CTS Coupé komt met 6,2l V8

Door: BV

Bij de voorstelling van de driedeurs op basis van de CTS had GM al gezegd dat het zo snel mogelijk de 556pk sterke 6,2l V8 uit de CTS-V sedan in de meer dynamische koets wou lepelen. En nu volgt bevestiging. De gloeiend hete CTS Coupé zal in de zomer van volgend jaar in de VS bij de dealer staan. Cadillac zal de klant de keuze geven tussen een handbediende zesbak of een automaat met even veel tandwielen. De productieversie van de Cadillac CTS Coupé debuteert volgende maand op het Autosalon van Detroit, maar de CTS-V Coupé zal daar nog niet te bewonderen zijn.