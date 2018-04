Aston Martin One-77 klokt 355km/u

Door: BV

Halverwege volgend jaar wil Aston Martin de eerste exemplaren van de anderhalf miljoen Pond dure supersportwagen aan de eerste klanten leveren. De ontwikkeling is dan ook in volle gang. Op een hogesnelheidscircuit in het Zuiden van Spanje wordt de duurste Aston uit de geschiedenis inmiddels naar z'n topsnelheid gekitteld.

De ingenieurs hadden becijferd dat de meer dan 700pk en 750Nm sterke atmosferische 7,3l V12 de One-77 minstens 355km/u snel zou moeten maken. Maar dat moet uiteraard ook aan de praktijk getoetst worden. Dat heeft Aston nu gedaan en de tweezitter met koolstofvezel monococque heeft meteen 354,8km/u gehaald. Het bedrijf geeft in één adem aan dat de actieve aërodynamica nog wat fijne afstelling vergt. Er zitten dus nog een paar extra kilometers in de mouw.