Ford en Geely akkoord over verkoop Volvo

Door: BV

Het merk met het Blauwe Ovaal heeft bekendgemaakt dat er op alle cruciale punten een akkoord is met Zhejiang Gelly Holding Group Company Limited (what's in a name?) over de verkoop van Volvo. Dat betekent niet dat de deal al helemaal rond is, maar in elk geval wel dat het de goede kant uitgaat. De Chinesen zouden twee miljard dollar veil hebben voor het Zweedse merk. Ford verwacht dat de overeenkomst tijdens het eerste kwartaal van volgend jaar beklonken kan zijn en dat de feitelijke eigendomsoverdracht ergens in het tweede kwartaal zal plaatsvinden.

Ford zal nauw blijven samenwerken met Volvo. Het heeft daarin geen keuze want alle motoren en platformen van het Zweedse merk worden op één of andere manier uitgewisseld. Met de verkoop van Volvo ontdoet Ford zich ook van het laatste merk uit wat ooit de "Premier Automotive Group" van de autogigant moest worden. Die omvatte naast Volvo ook Jaguar, Land-Rover en Aston Martin. Dat werd een gigantische flop.