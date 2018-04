Bugatti registreert design 16C supersedan

Door: BV

Officieel is de Bugatti 16C Galibier nog een studiemodel, maar wie nog twijfelde aan de plannen voor serieproductie, mag zich nu zeker noemen. Bugatti heeft immers het design van de 16C geregistreerd. Niet dat we zo één-twee-drie weten wie een kopie van de topsedan zou uitbrengen, maar het is vanzelfsprekend moeilijk inschatten of de kopieerdrang van de Chinezen al geluwd is. Serieproductie is evenwel niet voor meteen. Bugatti wil geen twee modellen tegelijk bouwen. De Galibier komt dus ten vroegste als de Veyron fin de carrière is. En dat is niet voor 2013.

In de Galibier komt hetzelfde basisblok als de Veyron. Maar de 8.0l W16-motor komt voorin en moet het wellicht stellen met twee in plaats van vier turbo's. Toch mag je rekenen op zo'n 800pk. De aandrijflijn behoudt permanente vierwielaandrijving maar de 7-traps DSG-versnellingsbak wordt wellicht vervangen door een 8-trapsautomaat.