Honda CR-Z: nu het interieur

Door: BV

De nieuwe Honda CR-Z moet de herinnering aan de CR-X levendig houden. En Honda brengt z'n marketingmachine in stelling voor de lancering van het uitsluitend als hybride gebouwde model. Alleen is die marketingmachine eerder onzorgvuldig. Terwijl de autobouwer de productieversie nog onder doek probeert te houden, werden eerder al beelden van het seriemodel uit de brochure gelekt. En nu is het tijd voor plaatjes die onthullen hoe het interieur eruit ziet. Ook die zijn inmiddels op het web terechtgekomen.

De specificaties hebben ook geen geheimen meer. We herhalen nog even dat de CR-Z 4,08m lang, 1,74m breed en 1,39m hoog wordt. Onder de kap zit een 1,5l benzinemotor die 114pk en 145Nm levert. Een 14pk en 78Nm sterke elektromotor levert bijstand. De acceleratietijd spreekt niet bepaald tot de verbeelding. De sportief ogende coupé heeft 9,7 tellen nodig voor de sprint naar 100km/u.