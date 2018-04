Productieversie Honda CR-Z gelekt

Door: BV

Honda maakt haast met de introductie van de nieuwe CR-Z. Die moet de herinnering aan de CR-X levendig houden, maar komt niet met een potige benzinemotor onder de kap. Het model wordt uitsluitend hybride. En de Japanners zijn slordig geweest met de brochures, want terwijl de autobouwer zelf nog niets kwijt wil over uiterlijk en specificaties, zijn de eerste beelden nu wel op het web verzeild geraakt.

De specificaties zijn ook meteen los. De CR-Z wordt 4,08m lang, 1,74m breed en 1,39m hoog. De wielbasis bedraagt 2,43m en het spoor wordt 1,51m breed. Die afmetingen zijn nagenoeg identiek aan die van het studiemodel. De hybride aandrijflijn geeft z'n geheimen eveneens prijs. Een 1.5l benzinemotor levert 114pk bij 6.000t/min en 145Nm bij 4.800t/min. Die wordt bijgestaan door een elektromotor die 14pk levert bij 1.500t/min en al vanaf 1.000t/min 78Nm koppel aandraagt. Zo flitsend snel als de potigste CRX-jes van weleer wordt de nieuweling niet. De sprinttijd tot 100km/u bedraagt een weinig indrukwekkende 9,7 tellen.

De klant krijgt, alvast in Japan, de keuze uit een handbediende zesbak of een CVT-automaat. Beide versies beschikken over drie werkingsmodi; Eco, Normal en Sport. Wat die inhouden ligt voor de hand, dat het instrumentarium per modus een andere verlichting krijgt is een leuk gadget.