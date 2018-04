Hybride Audi Q5 in 2011

Door: BV

Audi heeft de jongste tijd al behoorlijk z'n best gedaan om het de andere Duitse luxemerken moeilijk te maken. En het is niet van plan de komende jaren op z'n lauweren te rusten. Het bedrijf heeft bekendgemaakt z'n productportfolio uit te breiden van 34 modellen nu naar 42 in 2015. De eerste grote nieuwigheid die we op ons bord krijgen is een hybrideversie van de Q5. Die zou eind 2010 worden voorgesteld, naar wij veronderstellen op het Autosalon van Parijs. Details geven de Duitsers nog niet, al maakt de tekst gewag van een "volhybride" wat op z'n minst suggereert dat de auto bij lage snelheden genoeg zou hebben aan de batterij en elektromotor voor de aandrijving.

Het merk reageert overigens maar lauw op het gros van de milieuvriendelijke technieken. Ondanks de geheel elektrische Audi E-Tron op basis van de R8, gelooft het merk niet in de slaagkansen van elektrische auto's. Audi zegt dat een doorontwikkeling van de dieseltechnologie meer potentieel biedt.