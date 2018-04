Ideetje voor kleine Hummer

Door: BV

Het heeft er nog steeds alle schijn van dat de toekomst van Hummer in handen is van het Chinese Sichuan Tengzhong Heavy Industrial Machinery Co. Ltd.. Dat wil zeggen dat de GM-directie zich over de reeds aangekondigde verkoop nog steeds niet heeft bedacht. En het plan om het volume van Hummer op te drijven van 8.500 stuks vorig jaar tot 25.000 stuks en meer in de komende jaren, blijft ook nog steeds overeind. De stijging moet voor het grootste deel komen van nieuwe, kleinere modellen. Hummer polste al eens naar de temperatuur van het badwater met de HX Concept, maar de Roemeense ontwerper Ciprian heeft er een eigen idee over.

De tekenaar hoopt wellicht de aandacht van de Chinezen te trekken. En hij heeft daarom niet alleen over het uiterlijk van het product nagedacht, maar ook over technische oplossingen. In tegenstelling tot wat gebruikelijk is voor compacte SUVs, opteert de Roemeen voor een ladderchassis. Niet in staal, maar in een combinatie van aluminium en carbon. Kwestie van het gewicht beter onder controle te houden, zonder de terreinwaardigheid aan te tasten. Voor onder de kap suggereert Ciprian een V6 benzinemotor die ook biobrandstof lust. Het design - dat spreekt anderzijds voor zichzelf.