Concept voor nieuw kleintje van Honda

Door: BV

Op het Autosalon van New Delhi stelt Toyota de Etios voor, maar het is niet de enige Japanse autobouwer die z'n oog op het ontluikende Indische koperspubliek heeft laten vallen. Honda stelt er deze New Small Concept voor. Die staat nog een stuk verder van serieproductie af dan de Toyota, maar Honda maakt er geen geheim van dat het model in sneltreinvaart richting serieproductie gestuwd wordt.

Het studiemodel valt op door z'n assertieve lijnenspel en z'n grote koetswerkbreedte. Dat laatste is een gevolg van een nieuw, breed platform, dat ontwikkeld is voor wereldwijd gebruik. Het gros van de componenten wordt ook bij bestaande Honda's geleend. Dat is nodig om de ontwikkelingskost laag te houden en de auto aan een concurrentiële prijs te kunnen aanbieden op ontluikende wereldmarkten. Het is niet uitgesloten dat de productieversie van het model op termijn ook bij ons aanspoelt.