Etios is Indische Toyota

Door: BV

TKM, dat is Toyota's Indische dochteronderneming (Toyota Kirloskar Motor Private Ltd) presenteert op het Autosalon van New Delhi deze fonkelnieuwe Etios. Officieel zijn de vier- en vijfdeurs nog een concept, maar beide versies gaan zo goed als ongewijzigd in productie.

De Etios is gericht op Indische families. Toyota heeft extra inspanningen gedaan om de kostprijs zo laag mogelijk te houden, maar een concurrent voor de Tata Nano wordt het niet. De showversies worden aangedreven door een 1,5l en 1,2l benzinemotor. Beiden zijn nieuw ontwikkeld.

Eind 2010 neemt TKM de Etios in productie. Het bedrijf denkt in India jaarlijks 70.000 klanten te vinden. Zodra de productie voor de Indische markt op peil is, wil Toyota het product op andere groeimarkten aan de man brengen.