Toyota frist Yaris op

Door: BV

De Yaris wordt door Toyota extra gewapend tegen de tand des tijds. Het model moet z'n eerste kraaiepootjes verbergen achter nieuwe lichtunits voor- en achter, twee nieuwe koetswerkkleuren, andere wieldoppen en velgen en een interieur met opgewaardeerde stoffen en prints. Tot slot kunnen we ook nog noteren dat de deurgrepen voortaan in een matte zilvertint worden uitgevoerd op alle versies. Het gamma wordt vereenvoudigd. Toyota bouwt de Yaris voortaan in vier uitrustingsniveaus en schrapt de Yaris Sport. Die 1.8l met 133pk blijft in sommige landen tot de zomer, maar daarna is het er definitief mee gedaan.

De andere motoren worden allemaal aangepast. Ze worden daardoor allemaal een tikkeltje zuiniger. De instapper -de 1.0l met 69pk- verbruikt nu exact 5l en stoot nog 118gr CO2 uit. De 1,3l met 100pk doet slecht één miezerig grammetje minder goed. Het verbruiksgemiddelde is 5,1l. Vooruitgang die voornamelijk te wijten is aan de introductie van een start/stop-systeem en een variabele kleppentiming op zowel de in- als de uitlaatkleppen. De diesel zakt tot 109gr/km of 4,1l/100km. Daar is de vooruitgang te danken aan nieuwe injectoren waarmee meer inspuitingen per verbrandingscyclus kunnen gerealiseerd worden, een aangepaste turbo en de introductie van een EGR-klep voor de recirculatie van uitlaatgassen.