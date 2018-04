De nieuwe Ford Focus is er!

Door: BV

Ford kan de eerste grote première van 2010 op z'n naam schrijven. Zoals aangekondigd, heeft het merk met het Blauwe Ovaal op het Autosalon van Detroit de volgende generatie van de Focus onthuld. Die bestaat meteen in vier- en vijfdeursuitvoering. Het model komt met een identieke koets in de VS en Europa op de markt en dat is voor het eerst. Ford spreekt dan ook van een globale auto. En het belooft meteen dat de kostvoordelen ook door de klant gevoeld zullen worden.

De nieuwe Focus staat op het nieuwe globale C-platform van Ford. Dat wordt reeds gebruikt voor de C-Max en Grand C-Max die vorig jaar gelanceerd werden. Dat onderscheidt zich nog steeds door z'n geheel onafhankelijke ophangingstructuur. De besturing is elektrisch bekrachtigd. Onder de kap komen nieuwe benzinemotoren en herwerkte diesels. In Europa wordt de ster van het benzinegamma wellicht de 1,6l turbomotor. Bij z'n première heeft Ford vooral de mond vol van de standaard 155pk sterke atmosferische tweeliter (aldaar de instapmotor). De dieselmotoren worden bij de generatiewissel 10 tot 20% zuiniger, afhankelijk van de uitvoering. En er staat uiteraard een Econetic-variant op het programma. Wellicht krijgen we die al in Genève te zien. Ford heeft het voorlopig over handgeschakelde zesbakken en gerobotiseerde transmissies met dubbele koppeling. Geen woord over handbediende vijfversnellingsbakken of conventionele automaten. Volgend jaar komt er een geheel elektrische Focus met een autonomie tot 160km.

De Focus blijft grosso modo even groot. Alleen in de breedte komt er 2cm bij. Ford claimt dat de lengte en het plaatsaanbod vergelijkbaar zijn met die van z'n voorganger. In het interieur- en exterieur heeft Ford alle registers opengetrokken. De Focus volgt de Fiesta in z'n duidelijke dynamische vormgeving, maar de derde generatie Focus heeft een paar nieuwe stijlelementen in z'n mouw zitten. De basisregels van Fords Kinetic-Designtaal worden gerespecteerd (scherpe, gebogen lijnen en vlakken), maar de desingers introduceren een nieuw Z-vormige lijn. Die is onder meer duidelijk zichtbaar in de lichtunits, maar ze komt ook in de interieurvormgeving terug. Onder meer bij de aansluiting van de middenconsole met de transmisssietunnel. Een generatiewissel die niet gepaard gaat met opgewaardeerde interieurmaterialen en nieuwe uitrustingsopties is er geen.

Om het gewicht onder controle te houden en te voldoen aan de sterk uiteenlopende veiligheidsvoorschriften in de VS en Europa, heeft Ford rijkelijk gebruik gemaakt van staal met een hoge weerstand. 55% van de structuur is erin uitgevoerd. De plofkussens ontplooien 30% sneller en het arsenaal elektronische hulpmiddelen omvat nu ook functie die de aanwezigheid van een differentieel op de voortrein simuleert (en ons in tegenstelling tot een echt diff nog nooit heeft weten bekoren). Dat beperkt het onderstuur. Stabiliteitscontrole wordt standaard in Europa want Ford mikt op een 5-sterren-waardering in de EuroNCAP crashtests.