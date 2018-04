GMC Granite is stoer kleintje

Door: BV

GM-dochter GMC presenteert op het Autosalon van Detroit deze wel zeer stoer ogende Granite. Een verrassing is dat niet meer, vorige week lanceerde het bedrijf al een teaser, waaruit we onder meer konden opmaken dat de afmetingen van het kleintje net onder die van de Scion xB (bij ons gekend als Daihatsu Materia) bleven.

De Granite -voorlopig nog een studiemodel maar de weg naar serieproductie ligt open- wordt aangedreven door een 1,4l turbo benzinemotor. Die centrale kennen we in Europa al uit de nieuwe Astra, maar in de VS is de eenheid kakelvers. De Granite combineert die moderne benzinetechniek met een zestrapsautomaat met dubbele koppeling die bedient wordt middels een draaischakelaar op de middenconsole.

De achterste portieren zwaaien net als bij de aanstormende Opel Meriva in tegengestelde zin open. Bij de Granite blijft de B-stijl echter achterwege, terwijl die er bij de Meriva nog steeds zit. Een detail dat overigens weinig belangrijk lijkt, want het is omwille van de kostprijs van een dergelijke constructie zo goed als uitgesloten dat dat gimmick serieproductie haalt. Momenteel kunnen de Amerikanen zich nog vergapen aan een interieur met vier individuele kuipzetels en een aankleding die ten dele in Alcantara is uitgevoerd, maar geen van beiden zijn realistisch voor de budgetklasse waarin de productieversie moet uitkomen.