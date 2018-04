GMC gaat eindelijk compact in Detroit

Door: BV

De Amerikaanse merken hebben de jongste jaren tot scha, schande en zelfs faillissement toe, moeten erkennen dat ze de vlucht naar de compacte auto niet gewoon onderschat, maar zelfs compleet gemist hadden. De Japanner en Koreanen hebben daarom een stevige voet tussen de deur in het groeiende segment. Nu lijkt het er sterk op dat de Amerikaanse automerken eens in actie schieten.

General Motors komt met een concept car van GMC. Die merknaam gebruikt het bedrijf vooral voor trucks en utilitaire voertuigen. De compacte telg is er dan ook op gericht licht verteerbaar te zijn voor de Amerikaan. Hoekig en stoer. Momenteel houdt GM het deze teaser. Meer info is er pas begin volgende week, als het salon de deuren opent. Maar over de compacte afmetingen laat GM geen twijfel bestaan. Het geeft zelfs duidelijk aan dat deze Urban Utility Concept zelfs nog enkele centimeter kleiner is dan de Scion xB. Die hoekige telg van Toyota's jongerenmerk (en bij ons te koop als Daihatsu Materia, met een aangepast motorenpalet weliswaar) is een regelrechte hit gebleken.