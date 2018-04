VW New Compact Coupé is tweedeurs Golf

Door: BV

Volkswagen pakt in Detroit uit met de New Compact Coupé. Officieel is dat een studiemodel, maar de door Walter Da Silva gepende koets oogt helemaal productieklaar. De tweedeurs op basis van de Golf (en met diens herkenbare smoelwerk) lijkt af te stomen op een Amerikaanse carrière. Of het model ooit in Europa in de toonzaal komt, is nog koffiedik kijken. De aantallen die in Europa in het segment gerealiseerd worden zijn eerder klein, en wij hebben natuurlijk al de Scirocco, die eveneens op de Golf gebaseerd is. De New Compact Coupé meet 4,54m en is daarmee 25cm langer dan de Golf. Het verschil zit helemaal in de overhangen.

Onder de kap zit 150pk, die uit een benzinemotor met compressor én turbo wordt geperst. Die wordt enerzijds gekoppeld aan een DSG met 7 verhoudingen en anderzijds gepaard aan een 27pk sterke elektromotor. Die hyride aandrijflijn drukt het verbruik tot 4,2l/100km en een CO2-uitstoot van amper 98gram, maar de prestaties zijn meer dan aardig. De VW sleurt zich aan de voorwielen naar 100km/u in 8,7 seconden en z'n top bedraagt 227km/u. En het is een volwaardige hybride, want tot snelheden van 50km/u (en over een afstand van maximaal 4km) kan het model autonoom door het elektrische aggregaat worden aangedreven.