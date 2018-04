Audi e-Tron II in Detroit

Door: BV

Op het Autosalon van Frankfurt heeft Audi de elektrische e-Tron getoond. Dat is een elektrische supersportwagen die nogal wat techniek leent van de R8. Nu heeft het bedrijf die techniek gekrompen voor de e-Tron II. Die staat in Detroit te blinken en is 30cm korter dan de eerste e-Tron. Met een lengte van 3,93m, een breedte van 1,78m en een hoogte van 1,22m sluiten de afmetingen beter aan bij die van de TT. Het zou ons dan niet verbazen mocht het design meteen een proefballonnetje zijn voor de volgende TT. We mogen evenwel ook niet vergeten dat de autobouwer uit Ingolstadt ook al even een kleine sportwagen met middenmotor (waarvoor de naam R4 getipt wordt) op de verlanglijst heeft staan. Het is onduidelijk of de TT en de R4 naast elkaar zouden kunnen bestaan.

In dit geval zitten de motoren in de wielen. Net als bij de eerste e-Tron is er één elektromotor per wiel. Het gecombineerde vermogen bedraagt 204pk. Audi noemt 2.650Nm als maximumkoppel, maar bij de e-Tron is al gebleken dat zulks een wat rooskleurige weergave is van de realiteit. Maar de trekkracht zal niettemin indrukwekkend zijn. De e-Tron II zet 1,35 ton op de weegschaal. 400kg is voor rekening van de accu's en 60% van het gewicht rust op de achteras. De batterij laden duurt maximaal 11 uur. In snellaadmodus kan dat teruglopen tot 2 uur.

De sprint wordt in 5,9 tellen afgehaspeld en bij 200km/u roept de elektronica de aandrijflijn tot de orde. De autonomie kan tot 250km bedragen, maar uiteraard niet in combinatie met het uittesten van bovenstaande cijfergegevens. Nochtans heeft Audi er alles aan gedaan om het verbruik te beperken. Nieuwe, adaptieve LED-koplampen, 19-duimers met speciaal ontwikkelde banden, een opgewaardeerd systeem voor het recupereren van remenergie en een efficiëntere airco.

In het interieur worden opvallend veel functies aan de smartphone overgelaten. Die wordt gekoppeld en voorziet in muziek, telefonie en navigatie. En als je de smartphone op zak hebt terwijl de e-Tron II aan de stekker hangt, blijft je uiteraard op de hoogte van de laadtoestand.