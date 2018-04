Officieel: Honda CR-Z

Door: BV

Honda heeft heimwee naar de tijd van de CRX. Daarom heeft het de CR-Z bedacht. Deze nieuwe driedeurs heeft een lijnenspel dat behoorlijk hint in de richting van de iconische hatchback. Onderhuids is het echter een heel ander paar mouwen. Hier geen bommetje van een benzinemotor, maar een 1,5l viercilinder die wordt gecombineerd met een elektrisch aggregaat. De aandrijflijn is daarmee zo goed als identiek aan die van de Honda Insight, maar deze sportief gepositioneerde hybride is 30cm korter en 40kg lichter. De kerncijfers en vage beelden zijn eerder al gelekt, maar nu hebben de Japanners het model officieel voorgesteld op het Autosalon van Detroit.

De CR-Z wordt 4,08m lang, 1,74m breed en 1,39m hoog. De wielbasis bedraagt 2,43m en het spoor wordt 1,51m breed. Die afmetingen zijn nagenoeg identiek aan die van het studiemodel. De hybride aandrijflijn geeft z'n geheimen eveneens prijs. Een 1.5l benzinemotor levert 114pk bij 6.000t/min en 145Nm bij 4.800t/min. Die wordt bijgestaan door een elektromotor die 14pk levert bij 1.500t/min en al vanaf 1.000t/min 78Nm koppel aandraagt. Zo flitsend snel als de potigste CRX-jes van weleer wordt de nieuweling niet. De sprinttijd tot 100km/u bedraagt een 9,7 tellen. De CO2-uitstoot zakt niet tot spectaculaire waarden. Honda heeft het over 117gr/km, wat betekent dat het model in ons land niet in aanmerking komt voor eco-premies.

De klant krijgt de keuze uit een handbediende zesbak of een CVT-automaat. Beide versies beschikken over drie werkingsmodi; Eco, Normal en Sport. Wat die inhouden ligt voor de hand, dat het instrumentarium per modus een andere verlichting krijgt is een leuk gadget. Het interieur wordt voorts gedomineerd door modern ogende stoffen, Honda's typische ruimtevaart-dashboard en blauwe stiksels die het eco-thema fijntjes onderlijnen. De achterbank verkopen de Japanners niet als voorwaardige zitplaatsen; de CR-Z is een 2+2. De koffer oogt anderzijds bijzonder praktisch. Onder de achterbank zijn er opbergvakken, de kofferklep opent tot ver in het dak en je kan de twee noodzitjes achterin opofferen ten voordele van een vlakke laadvloer.