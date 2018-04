Diesel voor sportieve Seat Ibiza FR

Door: BV

Als we in het Seat-gamma grasduinen door de sportieve uitvoeringen van de Leon, dan vinden we de daar een FR met 170pk sterke tweeliter common-rail dieselmotor terug. Die staat naast een tweeliter turbo die benzine lust en over meer vermogen maar minder trekkracht beschikt.

De compactere Ibiza bestaat als FR of Cupra, maar geen van beide sportieve varianten heeft een zelfontbrander tussen de voorwielen. Daarin komt nu verandering. Het overbekende tweeliterblok van de VW-Audi-alliantie komt in een dieselversie van de Cupra. Die rust net als de benzine op 17-duimers, stabiliteitscontrole met een virtueel differentieel, airco, sportmeubilair en een agressiever ogende koetswerkkit.

De diesel levert 140pk en 320Nm trekkracht. Dat betekent dat je ondanks het beperkte verbruik van 4,5l/100km toch genoeg potentie onder het rechterpedaal hebt zitten om vanuit stilstand naar 100km/u te accelereren in 8,5 tellen. De centrale wordt steeds gecombineerd met een handbediende zesbak die alle kracht doorsluist richting voorwielen.