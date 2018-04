Seat Altea en Leon opgefrist

Door: BV

Nu onze landgenoot Luc Donkerwolcke bij Seat Design de toon aangeeft, krijgt het merk een nieuwe stijl aangemeten. Die is al te zien op de Ibiza en de nieuwe Exeo, maar de Leon en Altea stammen nog uit de heerschappij van Walter Da Silva. Hoog tijd dus om die in de pas te laten lopen. Dat doet Seat in de eerste plaats met nieuw smoeiwerk - een aangepaste grille met een merklogo van bescheidener formaat en een nieuwe bumper. De buitenspiegels zijn eveneens vernieuwd. De belangrijkste aanpassing vinden we achteraan. Niet in de fijntjes gewijzigde lichtunits, maar in de grotere achterruit die bij beide modellen de zichtbaarheid moet verbeteren.

Aan de binnenzijde noteren we een herwerkte middenconsole en tunnel, aangepast instrumentarium en een nieuw stuurwiel bovenop een opgewaardeerde materiaal- en stoffenkeuze.

Onder de kap vinden we vooral bij de topmotoren nieuwtjes. De 2.0 TFSI van de potige FR ziet z'n vermogen zwellen tot 211pk en de krachtigste - 170pk- dieselcentrale krijgt al directe injectie via een gemeenschappelijke inspuitbuis (common-rail). Seat vult ook het ESP aan met een extra aardigheidje. Via de remmen simuleert het systeem nu de werking van een differentieel. De opgefriste Leon en Altea debuteren in Genève.