Toyota VS stopt productie van 8 modellen

Door: BV

Toyota ligt in de VS al maanden onder vuur omwille van niet één, maar twee designfouten. Beiden hebben volgens het Amerikaanse Higway Safety Institute hetzelfde effect: ongewilde acceleratie. In, het eerste geval gaat het om een vloermatje dat de werking van het pedaal kan verstoren, in het tweede geval schort er blijkbaar wat met het pedaal zelf. Volgens de officiële uitleg kan ‘slijtage' ervoor zorgen dat het pedaal klem raakt. Voor de rebelse vloermatjes riep Toyota al eens vier miljoen voertuigen (!!) terug, voor het gaspedaal 2,3 miljoen stuks.

De autobouwer ligt inmiddels stevig onder vuur, onder meer omdat het doorging met de verkoop van potentieel gevaarlijke modellen. Daar past Toyota nu dan toch een mouw aan. Het heeft in de VS met onmiddellijk ingang de verkoop van 8 modellen gestaakt. De RAV4, Corolla, Matrix, Avalon, Camry, Highlander, Tundra en Sequoia mogen niet meer verkocht worden tot de fabrikant een permanente, duurzame oplossing heeft. Omdat die auto's allemaal in de VS gebouwd worden, sluiten de Japanners er tijdelijk een aantal fabrieken. Auto's van de merken Scion of Lexus glippen door de mazen van het net. En ook Toyota's die in Japan van de band lopen (hoewel theoretische identiek in design), blijven in de verkoop. "Daar zijn geen problemen mee', klinkt het.