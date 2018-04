Studenten pennen Bentleys toekomst

Door: BV

Design is in. En een auto tekenen staat voor velen helemaal bovenaan het verlanglijstje. Maar slechts weinigen is die job gegund. Vier designstudenten van het College of Art in Londen hebben alvast een behoorlijke kans. Uit een totaal van 18 studenten zijn ze gekozen om op de designafdeling in het Britse Crewe stage te lopen. Ze mochten de Bentley van de toekomst pennen. Eén van hen -wellicht die met het meeste talent- krijgt op een dienblad z'n eerste job bij de autobouwer aangeboden.