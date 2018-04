Seat Ibiza neemt een break

Door: BV

De opwarmer voor de functionele Ibiza werd vorig jaar op het Salon van Genève voorgesteld en stond afgelopen maand nog op het Brusselse Autosalon te blinken. Een jaar later is de tijd echter rijp voor de productieversie. Ook die debuteert weer in Genève. Kort daarop arriveert het model bij de dealer.

De Ibiza ST -want zo heet de break- is liefst 18cm langer dan een standaard Ibiza en tikt af op 4,23m. Al die extra centimeters zitten in de overbouw achteraan want de wielbasis blijft gelijk. In de koffer past 430l bagage en bovendien is de achterbank in ongelijke delen neerklapbaar.

Onder de kap komen zes motoren, evenredig verdeeld tussen benzine- en dieselcentrales, met inbegrip van twee kleine nieuwelingen; de 1.2 TSI en 1.2 TDI. Die komen overigens ook nog in de andere Ibiza-versies te liggen. Het vermogen van de ST gaat van minimaal 70 tot hoogstens 105pk.