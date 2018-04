Impreza XV tussen SUV en monovolume

Door: BV

Subaru lanceert op het Autosalon van Genève een nieuw model op basis van de Impreza. Het model zal het volgens het merk het midden houden tussen een SUV en een monovolume en heet Impreza XV. Het model wordt één centimeter langer, 3cm breder en 4cm hoger dan een normale Impreza. We mogen ons verwachten aan stootbestendige wielbogen, aangepaste bumpers, dakrails en een dakspoiler. Het studiemodel dat Subaru in 2005 voor de huidige Impreza-generatie presenteerde (de B5 - zie foto) was ook een cross-over, maar zo extreem wordt de nieuweling niet.

De aandrijflijn wordt ongewijzigd uit de Impreza overgenomen. Of de 1.6l instapper z'n opwachting maakt, is nog niet geweten. In elk geval tekenen de tweeliter benzine- en dieselmotoren present en beschikt het model zoals elke andere Subaru op de Europese markt standaard over vierwielaandrijving.