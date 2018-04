BMW X5 aan de Botox

Door: BV

BMW frist de X5 op. Het model is nu in principe klaar voor de rest van de productcyclus. En het bedrijf is nog best tevreden met het uiterlijk van de grote SUV, want daaraan wijzigt zo goed als niets. Het voornaamste nieuws is onder de kap te vinden.

De X5 M is nog fris, daaraan wijzigt dus niets. Maar de 48i wordt wel afgelost door een 4,4l grote V8 biturbo die nu 407pk levert. Eronder komt een drieliter zes-in-lijn die aan één turbo genoeg heeft om 306pk op te wekken. Bij de diesels boekt de drieliter instapper 10pk winst en tikt die voortaan af op 245pk. Er boven zit een dieselversie die 20pk meer levert (xDrive35d) en de xDrive40d is nu net zo sterk als de xDrive35i en levert niet alleen 306pk maar ook nog eens een kerngezonde trekkracht van 600Nm. De benzineversies worden voortaan gekoppeld aan een automaat met 8 in plaats van 6 versnellingen.

Uiterlijk is de opgefriste X5 te herkennen aan z'n nieuwe bumperschilden, enkele koetswerkkleuren die voorheen niet leverbaar waren, andere velgen en -vooral- nieuwe lichtunits. Zowel voor- als achteraan wordt daarbij rijkelijke gebruik gemaakt van LED-technologie. Binnenin zijn er eveneens detail-aanpassingen. Daarbij ging de meeste aandacht naar de materiaalkeuze (nieuwe sierlijsten) en de aankleding (nieuwe kleuren voor het leder). In de optielijst prijken voortaan wat extra snufjes. Het gaat dan (onder meer) over een radargestuurde snelheidsregelaar met start/stop-functie. Voorstelling op het Salon van Genève.