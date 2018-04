Porsche 911 Turbo S

Door: BV

Porsche heeft nog maar eens een nieuwe variant van de 911 bedacht. Na de 500pk sterke Turbo, introduceert het bedrijf nu de 530pk sterke Turbo S.

De Turbo S houdt even veel paarden aan de teugel dan de uitsluitend achterwielaangedreven 911 GT2, terwijl de Turbo S net als de "gewone" Turbo beschikt over vierwielaandrijving met een actieve koppelverdeling. En er is nog meer verschil. Met liefst 700Nm trekkracht heeft de 997 Turbo S 20Nm koppel meer dan de GT2. Met een PDK-versnellingsbak met dubbele koppeling en launch control is de nieuweling in staat zichzelf in 3,3 tellen naar 100km/u te katapulteren. Dat is vier tienden sneller dan de GT2 die dan weer 326km/u snel is terwijl het nieuwste speeltje uit Wiessach blijft steken op 314km/u.

Zowel de gesloten als de dakloze versie van het model debuteren volgende maand op het Salon van Genève.