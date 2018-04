Door: BV

Dit is de eerste foto van een door Proton ontwikkelde hybride die op 2 maart op het Autosalon van Genève debuteert. Het is een kleine vijfdeurs met plaats voor vier waarvan de vorm in de Italiaanse designstudio's van grootmeester Giugiaro tot stand kwam.

De aandrijflijn maakt gebruik van onder de vloer weggestopte batterijen. Die worden aan het stopcontact opgeladen of krijgen voeding van een conventionele kleine benzinemotor tussen de voorwielen (à la Chevrolet Volt).