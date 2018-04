Door: BV

Toyota stelt op het Autosalon van Genève een opgefriste RAV4 voor. We verwachten ons aan een opgewaardeerde materiaalkeuze, meer uitrustingsmogelijkheden, slimmere milieuvriendelijke technologie en motoren die minder CO2-uitstoten. Onze glazen bol vertelt ons dat, want Toyota houdt het op deze foto zonder commentaar. Zeker is wel dat de RAV4 een opgefrist uiterlijk krijgt en ermee een pak dynamischer oogt. Wordt ongetwijfeld vervolgd...