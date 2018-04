GTI van VW Polo

Door: BV

Volkswagen maakt een Polo met de legendarische GTI-badge. De hot hatch debuteert in Genève.

Onder de kap vinden we een 1.4 TSI benzinemotor die dubbel geblazen wordt. Uit het compacte blok wordt daardoor 180pk geperst, net als bij de technisch verwante Seat Ibiza Cupra. Er is één transmissie voorzien; een zeventraps gerobotiseerde versnellingsbak met dubbele koppeling. Het vermogen gaat naar de voorwielen maar een XDS-differentieel (dat eigenlijk helemaal geen differentieel is maar een elektronische snufje dat wat met de remschijven speelt) helpt om dat geweld in de bochten op het asfalt over te zetten. De Polo GTI wordt in de sprint afgeklokt op 6,9 tellen en haalt een top van 230km/u.

De hete polo krijgt een stuggere ophanging en ligt 15mm dichter tegen het asfalt. En uiteraard is het uiterlijk opgeleukt. We noteren specifieke velgen, detailaanpassingen aan de lichtunits, aangepaste bumperschilden en uitlaatlijn en grille met een rood sierlijstje. Dat is "very Golf GTI". En dat is overigens niet het enige. Ook aan de binnenzijde tapt VW uit het Golf-vaatje. De geruite zetelbekleding is een stijlkenmerk van de originele Golf GTI (en ook op de huidige terug te vinden). En hetzelfde geldt voor het onderaan afgeplatte stuurtje.