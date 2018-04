Koenigsegg Agera volgt CCX op

Door: BV

Nu Saab veilig in handen is van het Nederlandse Spyker en Koenigsegg z'n overnamepoging op hetzelfde merk heeft verteerd, is het tijd om weer aan het product te werken. De Zweden tonen volgende week op het Autosalon van Genève de opvolger voor hun supercar. Die heet Agera.

De excentrieke Zweedse constructeur dumpt het eerder hoekige lijnenspel van de CCX, maar de structuur blijft behouden. De afmetingen van de Agera zijn gelijk aan die van z'n voorganger en de dakconstructie is identiek. Het chassis bestaat ook nog steeds uit een aluminium honingraatstructuur, verlijmd met carbon koetswerkdelen. En erin ligt nog steeds een 4,7l grote V8. Alleen is die nog maar eens opgekitteld. Uit het blok wordt nu liefst 910pk en 1.100Nm. De Agera weegt droog aan de haak 1.285kg dus flitsende prestaties staan in de sterren geschreven. Van nul naar 100km/u knallen duurt 3,1 seconden. De top bedraagt 390km/u.

Koenigsegg kleurt dan wel binnen de lijnen, de koets in carbon en kevlar is behoorlijk geëvolueerd. Ditmaal domineren vloeiender lijnen. Voor- en achteraan zitten eveneens nieuwe lichtunits waarin LED-technologie rijkelijk aanwezig is. Technische verbeteringen zijn er ook. De brandstoftanks zijn aan weerszijden gemonteerd voor een betere gewichtsverdeling, er is een nieuwe sequentiële versnellingsbak, carbon-keramische remmen en de uitlaatlijn is voortaan helemaal gemaakt in Inconel. Dat wordt doorzichtig als het zeer heet wordt.

De autobouwer opent de orderboeken volgende week. De eerste exemplaren worden nog dit jaar geleverd. De productie is beperkt tot maximaal 20 stuks op jaarbasis.