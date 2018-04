Tricolore is laatste Pagani Zonda

Door: BV

De Pagani C9 moet zo goed als klaar zijn, maar de Italiaanse sportwagenbouwer stelt hem in Genève nog niet tentoon. Daar krijgen we nog één keer de Zonda te zien. De laatste. En dat is een speciale uitgave ter ere van het stuntteam van de Italiaanse Luchtmacht; Frecce Tricolore.

De Zonda Tricolore is onderhuids identiek aan de andere recente sportwagens van de exclusieve autobouwer. Het verschil zit hem in de LED dagrijverlichting en het specifieke spuitschema. Dat combineert het deskundig etaleren van de carbon koetswerkstructuur met de kleuren die typisch zijn voor de Italiaanse luchtmacht. Compleet met Italiaanse driekleur. Pagani bouwt alleen dit ene exemplaar. Dat kost (zonder belastingen) € 1,3 miljoen. En wie het hebben wil, is wellicht al te laat...