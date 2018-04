RS is snelle Skoda Fabia

Door: BV

De opgefriste Fabia krijgt een snelle variant. Die heeft het RS-logo op snoet en kont en wordt aangedreven door een 180pk sterke 1.4 TSI in combinatie met een zeventraps DSG. Klinkt bekend? Zou kunnen, want dat is ook wat in de Ibiza en Polo ligt. Skoda zal evenwel ook ditmaal de prijs als troefkaart uitspelen.

Als de auto begin deze zomer bij de dealers arriveert dan is dat in een van deze uitzonderlijke koetswerkkleuren, voorzien van 17-duimers, specifieke bumpers, dubbele uitlaat, achterbumper met ingebouwde diffuser, een dakvleugel en remmen met rode remklauwen.

Wie het gaspedaal versmelt met de vloer krijgt de Fabia RS in 7,3 tellen naar 100km/u. De top bedraagt 224km/u voor de berline en 226km/u voor de break. Beiden nemen genoegen met 6,3l/100km. Om al dat geweld in goede banen te leiden beschikken de versies over een specifiek onderstel. Dat omvat ook het elektronisch sperdifferentieel (een uitbreiding op de stabiliteitscontrole) XDS om de grip in de bochten te maximaliseren.